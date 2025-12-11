Виновнику ДТП со смертью четырех россиянок в Белоруссии дали 10 лет колонии

В Белоруссии вынесен приговор по делу о смертельном ДТП под Минском, в котором погибли четыре гражданки России. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщила гособвинитель Генеральной прокуратуры республики Татьяна Гракун.
Виновник аварии приговорен к 10 годам лишения свободы — максимальному сроку по статье. Суд установил, что мужчина перед происшествием употреблял алкоголь, а за руль посадил своего товарища, не имевшего водительских прав. Автомобиль двигался со скоростью 182 километра в час при разрешенных 90 километрах в час, а концентрация алкоголя в крови водителя составила 2,18 промилле.
Потерпевшими по делу проходят четыре россиянки, в том числе две несовершеннолетние девочки. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД и был лишен прав, передает ТАСС.
8 декабря подмосковный суд вынес приговор сотруднику полиции, признав его виновным в ДТП. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и врезался в автомобиль ДПС. В результате погиб правоохранитель, находившийся в полицейском авто.