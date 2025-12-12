Что можно и нельзя делать в Парамонов день 12 декабря на Зимоуказателя

Православная церковь 12 декабря вспоминает святого Парамона Вифинского. В народе принято праздновать Парамонов день. Существует еще одно название — Парамон Зимоуказатель. Все дело в том, что в указанный день узнавали, каким выдастся декабрь (здесь подробный прогноз от белорусского синоптика Дмитрия Рябова).
Что нельзя делать 12 декабря.
Запрещено подметать пол. Предки верили, что из дома можно вымести благополучие. Не рекомендуется ругаться, провоцировать ссоры. Считалось, что может возникнуть скандал, который затянется до Нового года.
Что можно делать 12 декабря.
По традиции, 12 декабря сметали снег с крыш. Кроме того, было принято ходить друг к другу в гости и брать что-то взаймы. Подобное, как считалось, может принести счастье и здоровье.
Согласно приметам, малое количество снега говорит о том, что зима будет теплой и бесснежной. В том случае, если хлопья снега крупные, то ждали потепления.
