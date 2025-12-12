Что можно и нельзя делать в Парамонов день 12 декабря на Зимоуказателя

Православная церковь 12 декабря вспоминает святого Парамона Вифинского. В народе принято праздновать Парамонов день. Существует еще одно название — Парамон Зимоуказатель. Все дело в том, что в указанный день узнавали, каким выдастся декабрь (здесь подробный прогноз от белорусского синоптика Дмитрия Рябова).