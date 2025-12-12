Народный календарь. Как защитить младенца от ночных духов 15 декабря

15 декабря православные чтут память ветхозаветного пророка Аввакума, восьмого из 12 «малых» пророков. По легенде, когда он нес еду жрецам, его остановил ангел и перенес в Вавилон, где в темнице томился пророк Даниил, голод которого утолил Аввакум.