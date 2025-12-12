Народный календарь. Как защитить младенца от ночных духов 15 декабря

15 декабря православные чтут память ветхозаветного пророка Аввакума, восьмого из 12 «малых» пророков. По легенде, когда он нес еду жрецам, его остановил ангел и перенес в Вавилон, где в темнице томился пророк Даниил, голод которого утолил Аввакум.
Святого было принято просить о крепком сне. Матери в этот день пытались отгонять злых духов, которые нападают на спящих младенцев и заставляют их плакать.
Чтобы избавить ребенка от козней темных сил, его поздним вечером отводили в курятник и трижды умывали водой, читая заговоры. Также от ночных духов помогают спастись обереги из острых металлических предметов и чеснок.
Приметы погоды:
Куры вертят хвостами и хлопают крыльями — к снежным заносам.
Если за окном мороз, а петух песню запел, то скоро потеплеет.
Гусь прячет голову под крыло — к холодам, загоготал — к теплу.
Много снега и инея — хороший знак. Следующий год будет урожайным.
Именины отмечают: Тамара, Сергей, Степан, Елена, Аввакум, Андрей, Афанасий, Владимир, Иван, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Николай.