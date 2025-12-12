По пути Шагала: выставка в ГМИИ сфокусирована на раннем творчестве художника

Предоставить Пушкинскому семь декоративных панно 1920 года, а также суперхит «Над городом» — ценный, отнюдь не рядовой жест со стороны ГТГ. Но стоит учитывать один нюанс. Всё это было и будет доступно в постоянной экспозиции Новой Третьяковки, в зале Шагала (а пока место там займут шедевры Пикассо и Матисса — ответный реверанс ГМИИ). Так что «эксклюзивом» выставки вещи с Крымского Вала не назовешь. Вот только знает ли широкая публика об этом? Едва ли. Как тут не вспомнить о пресловутой «очереди на Серова» — немало людей в ней стояло, чтобы увидеть «Девочку с персиками», и так не покидающую галерею.