Операция «Шу»: новогодний капустник против отреставрированного Джармуша

Киносборник анекдотов и шуток на тему советской киноклассики про Шурика и не только. Три кота, разбирающиеся в долгой истории отношений своих родителей. Снеговик, который вместе с маленькой девочкой спасает Новый год от злой Вьюги. Черная комедия с участием звезды «Приключений Билла и Теда». Дебютный фильм Джима Джармуша, добравшийся до отечественного проката спустя 45 лет после своего создания. «Известия» рекомендуют релизы, ради которых стоит сходить в кинотеатр в этот уикенд.
«Невероятные приключения Шурика» 18+
Режиссеры: Роман Ким, Миша Семичев В ролях: Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Лариса Долина, ANNA ASTI, Сергей Лазарев.
Сделать новогодний капустник на тему классических советских комедий, чтобы показать его под бой курантов? В этом точно нет ничего нового, это делали миллион раз. А вот осмелиться выпустить свой новогодний капустник за три недели до телеэфира в широкий прокат — это уже что-то новое. В этом есть дерзость, есть уверенность в качестве продукта, нельзя не уважать это решение.
Важно понимать, что речь не идет о ремейке «Приключений Шурика». Здесь намешано все сразу: и «Мэри Поппинс», и «Служебный роман», и «Мимино», и «Кавказская пленница» — и в каждой сцене суперзвезды, особенно Филипп Киркоров неожиданно смешно выглядит в пародии на «Джентльменов удачи». Конечно, за новогодним столом такое смотрится на отлично. Как это будет восприниматься на трезвую голову, можно будет узнать по итогам уикенда. Но по итогам четверга новый «Шурик» на первом месте и обогнал «Волчка». Это значит, что люди даже без горячительного хотят отдыхать и вспоминать любимое кино, которое знают наизусть. И рейтинг 18+ не помешал.
«Три кота. Путешествие во времени» 0+
Режиссер: Алексей Горбунов В ролях: Нюся Глушинская, Лев Энтелис, Светлана Кузнецова.
Сегодня уже трудно поверить, что когда-то «Три кота» воспринимались как простоватый аналог «Свинки Пеппы». За десять лет своего существования сериал превратился в самостоятельную большую франшизу, причем вполне интернациональную, и «Три кота» довольно долго были среди детских хитов Netflix, не хуже, чем «Маша и медведь». А в России оба сериала спокойно сосуществуют вместе на экранах телевизоров и планшетов в каждой семье. Как раз недавно вышли эпизоды 9-го сезона «Пеппы», а тут как раз и новый подарок малышам — свежий полный метр про трех котов и одну кошечку.
Сюжет «Путешествия во времени» отталкивается от того, что родители главных героев празднуют годовщину свадьбы. Это становится поводом для ребят лучше понять историю своей семьи, да и вообще сравнить собственные ощущения с воспоминаниями прошлых поколений семьи. Пожалуй, после просмотра дети зададут своим родителям немало щекотливых вопросов, так что лучше заранее подготовиться и выбрать слова, которые не подорвут авторитет старших и хоть о чем-то при этом скажут младшим.
«Дело семейное», 18+
Режиссер: Алекс Уинтер В ролях: Джош Гэд, Кая Скоделарио, Энтони Кэрриган, Билли Лурд, Алекс Уинтер.
Алекс Уинтер — фигура в гиковской среде культовая. В эпоху видеомагнитофонов огромной популярностью пользовались комедии про «Приключения Билла и Теда», где в главных ролях были никому еще не известный Киану Ривз и — Алекс Уинтер. Последняя попытка воскресить эту франшизу была совсем недавно, в 2020 году, и Ривз любезно согласился в этом поучаствовать. Получилось вяло, безжизненно, скучно, но фанаты все равно это посмотрели, всплакнули над утраченной свежестью, буйством глаз и половодьем чувств.
Та же самая проблема у «Дела семейного». Брат с сестрой занимаются тем, что прячут следы омерзительного преступления, увязая понемногу в злодеяниях всё большего масштаба. Трупов становится всё больше, но такому кино нужно больше хулиганства, непристойных шуток, неполиткорректности — нужна та карнавальность, которая была у «Билла и Теда», «Уикенда у Берни», «Эйса Вентуры», «Тупого и еще тупее», «Голого пистолета» и другой классики конца 80-х — начала 90-х. Здесь есть ощущение, что авторы слишком взрослые, а жанр такое не очень любит.
«Снеговик» 6+
Режиссер: Александр Бабаев В ролях: Екатерина Темнова, Карина Разумовская, Дмитрий Чеботарев, Полина Максимова.
Выходить в один уикенд с «Тремя котами», хотя вы рассчитаны примерно на одну аудиторию, — это челлендж, особенно если у тебя за спиной нет ни бренда, ни супербюджета, ни мощной медийной поддержки. Зато есть оживший на экране Снеговик, колдунья Вьюга и девочка, которая должна спасти Деда Мороза и Новый год от страшной беды.
Это вполне скромная киносказка, которая больше уместна на малом экране и гарантирует при этом, что дети не испугаются, не заплачут, не будут видеть после этого кошмары. В кинотеатре же такие фильмы — возможность посадить бабушку с внуками на полтора часа в каком-то месте, пока родители бегают по магазинам. «Зверополис» бабушке может не понравиться, а здесь все точно будет без рецидивов. С другой стороны, именно в таких маленьких фильмах особенно ценишь хорошую актерскую игру, того же Дмитрия Чеботарева, который оказался в роли папы очень точен и внимателен к деталям.
«Отпуск без конца» 16+
Режиссер: Джим Джармуш.
1 января 2026 года синефилы всей России ждут, затаив дыхание. В этот день в прокат выйдет «Отец мать сестра брат», картина, за которую Джим Джармуш получил первого «Золотого льва» в своей карьере. Важнейший хит авторского кино этого сезона. И правильно, что перед этим аудиторию решили немного разогреть, выпустив в прокат отреставрированный дебют Джима Джармуша, снятый в 1980 году.
Сегодня этот фильм — абсолютная классика, трудно найти человека, который интересуется кино, но хотя бы не слышал об этой картине, а уж поклонники Джармуша давно засмотрели его до дыр. Тем более что он и один из самых простых, да и его герой, юный балбес, слоняющийся по Манхэттену в поисках встреч и приключений, сразу вызывает симпатию. Время у него есть, денег нет, но в гости ему точно есть куда пойти. Кстати, этот фильм, снятый практически бесплатно, нужно обязательно смотреть тем, кто считает, что без бюджета настоящее кино не снимешь. Джармуш еще тогда доказал, что именно так оно и делается.