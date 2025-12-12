Операция «Шу»: новогодний капустник против отреставрированного Джармуша

Сегодня этот фильм — абсолютная классика, трудно найти человека, который интересуется кино, но хотя бы не слышал об этой картине, а уж поклонники Джармуша давно засмотрели его до дыр. Тем более что он и один из самых простых, да и его герой, юный балбес, слоняющийся по Манхэттену в поисках встреч и приключений, сразу вызывает симпатию. Время у него есть, денег нет, но в гости ему точно есть куда пойти. Кстати, этот фильм, снятый практически бесплатно, нужно обязательно смотреть тем, кто считает, что без бюджета настоящее кино не снимешь. Джармуш еще тогда доказал, что именно так оно и делается.