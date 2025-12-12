Календарь на 12 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святой мученик Парамон пострадал за веру Христову в 250 году. По преданию, он жил в Мезии, римской территории между Балканскими горами и нижним Дунаем. Князь восточных земель Аквиан активно выступал против проповедей христиан и распорядился заточить в темницу 370 человек. Их пытали, чтобы они отреклись от христианства и принесли жертву идолам. Парамон не выдержал издевательств над людьми и открыто объявил себя христианином. Он тут же был схвачен. Его обезглавили вместе с остальными мучениками. В день памяти святого верующие прославляют его самоотверженный подвиг и неотступную веру.