Порядка миллиона обращений от россиян поступило перед прямой линией с Путиным

Россияне активно передают свои обращения перед традиционной декабрьской прямой линией «Итоги года с президентом РФ Владимиром Путиным». Обработкой сообщений заняты сотрудники «Народного фронта». В колл-центре рассказали, как проходит процесс сбора обращений, цитирует газета «Известия».
Как отмечается, от россиян поступило уже порядка миллиона сообщений. Значительная часть вопросов связана с участниками спецоперации и их семьями.
«Поступил звонок на “Прямую линию” от жительницы Подмосковья Натальи. Ситуация с гражданством в отношении ее супруга, участника СВО, уже решена, а в отношении ее детей пока нет», — привела пример глава Комитета семей и воинов Отечества Юлия Белехова.
Напомним, что прямая линия с президентом будет транслироваться с 12:00 19 декабря. Всего телеканалы заложили три часа эфирного времени на «Итоги года».