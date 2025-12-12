Порядка миллиона обращений от россиян поступило перед прямой линией с Путиным

«Поступил звонок на “Прямую линию” от жительницы Подмосковья Натальи. Ситуация с гражданством в отношении ее супруга, участника СВО, уже решена, а в отношении ее детей пока нет», — привела пример глава Комитета семей и воинов Отечества Юлия Белехова.