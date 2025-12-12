Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Порядка миллиона обращений от россиян поступило перед прямой линией с Путиным

В «Народном фронте» рассказали об обращениях граждан перед прямой линией с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Россияне активно передают свои обращения перед традиционной декабрьской прямой линией «Итоги года с президентом РФ Владимиром Путиным». Обработкой сообщений заняты сотрудники «Народного фронта». В колл-центре рассказали, как проходит процесс сбора обращений, цитирует газета «Известия».

Как отмечается, от россиян поступило уже порядка миллиона сообщений. Значительная часть вопросов связана с участниками спецоперации и их семьями.

«Поступил звонок на “Прямую линию” от жительницы Подмосковья Натальи. Ситуация с гражданством в отношении ее супруга, участника СВО, уже решена, а в отношении ее детей пока нет», — привела пример глава Комитета семей и воинов Отечества Юлия Белехова.

Напомним, что прямая линия с президентом будет транслироваться с 12:00 19 декабря. Всего телеканалы заложили три часа эфирного времени на «Итоги года».