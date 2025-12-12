С 1 января вступят в силу изменения в закон о пенсиях. Кому повысят выплаты и на сколько

— Также с 1 января 2026 года вступают в силу изменения, внесённые в Закон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Теперь при подсчёте стажа будет учитываться период ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет. В настоящее время установлены ограничения — не более 6 лет в общей сложности (то есть учитывается уход только за четырьмя детьми). Кроме того, за период ухода за ребёнком за каждый полный год ухода начисляется 5,4 ИПК — в отношении периода ухода одного из родителей за третьим или четвёртым ребёнком до достижения каждым из них возраста полутора лет. С 1 января 2026 года 5,4 ИПК будет начисляться и за пятого и каждого последующего ребёнка, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.