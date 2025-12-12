Первый полет нового китайского грузового космического корабля «Цинчжоу» намечен на 2026 год

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестирование нескольких ключевых технологий китайского грузового космического корабля «Цинчжоу» («Легкая ладья». — Прим. БЕЛТА), являющегося новым поколением грузовых космических аппаратов, завершилось. Ожидается, что он будет готов к первому полету уже в следующем году. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Академию инноваций в области микроспутников Китайской академии наук IAMCAS.
«Цинчжоу» задумывался как компактный грузовой корабль с акцентом на низкую стоимость, высокую надежность, высокую адаптивность и высокий уровень интеллекта, который будет обладать впечатляющими возможностями.
Вес космического аппарата составляет около 5 т, погрузочный объем грузового модуля — 9 куб.м, а общий внутренний объем — 27 куб.м. Грузовой модуль оснащен четырехъярусной системой стеллажей с 40 стандартными ячейками, которые позволяют гибко размещать полезную нагрузку, начиная от припасов для экипажа и заканчивая научным оборудованием. Такая конструкция позволяет удовлетворять различные логистические потребности космической станции.
Умная бортовая система управления обеспечивает интеллектуальную идентификацию, отслеживание грузов и управление ими. Космонавты смогут быстро найти предметы с помощью голосовых команд, что значительно повышает эффективность поиска и снижает рабочую нагрузку на орбите.
Для хранения специальных припасов космический корабль оснащен модульными «космическими холодильниками» — контейнерами с холодильной цепью объемом 60 л каждый. Их можно гибко группировать по мере необходимости, пока не будет достигнут максимальный показатель вместимости в 300 л. Точный температурный контроль делает возможной стабильную транспортировку свежих продуктов.
«Цинчжоу» имеет интегрированную одномодульную конструкцию, что позволяет не только уменьшить его габаритные размеры и повысить коэффициент использования пространства, но и обеспечить совместимость с ракетами-носителями многократного использования для быстрого запуска.
Ракета-носитель для «Цинчжоу» также спроектирована таким образом, чтобы корабль и ракета образовывали компактную интегрированную систему. С началом их серийного производства и углублением коммерческого сотрудничества не исключено снижение стоимости доставки грузов в космос. -0-