Первый полет нового китайского грузового космического корабля «Цинчжоу» намечен на 2026 год

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестирование нескольких ключевых технологий китайского грузового космического корабля «Цинчжоу» («Легкая ладья». — Прим. БЕЛТА), являющегося новым поколением грузовых космических аппаратов, завершилось. Ожидается, что он будет готов к первому полету уже в следующем году. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Академию инноваций в области микроспутников Китайской академии наук IAMCAS.