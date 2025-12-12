Взрывы в Дарницком районе Киева расследуют как теракт

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту двух взрывов в Дарницком районе столицы, классифицировав произошедшее как террористический акт. Как сообщает прокуратура, инциденты привели к гибели человека, что квалифицируется по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины.
В четверг, 11 декабря, местные СМИ сообщили о первом взрыве возле станции метро «Харьковская». По данным прокуратуры, это произошло в момент патрулирования территории двумя военнослужащими Национальной гвардии: один из них погиб, другой получил ранения.
Позже, когда на месте происшествия работали сотрудники полиции и медики, прогремел второй взрыв, в результате которого пострадали двое правоохранителей. Столичная прокуратура уточнила, что сработала самодельная взрывное устройство (СВУ). Расследованием занимается Главное управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
