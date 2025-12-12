Взрывы в Дарницком районе Киева расследуют как теракт

Позже, когда на месте происшествия работали сотрудники полиции и медики, прогремел второй взрыв, в результате которого пострадали двое правоохранителей. Столичная прокуратура уточнила, что сработала самодельная взрывное устройство (СВУ). Расследованием занимается Главное управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.