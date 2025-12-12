Ричмонд
Взрывы в Дарницком районе Киева расследуют как теракт

В четверг, 11 декабря, местные СМИ сообщили о первом взрыве возле станции метро «Харьковская». По данным прокуратуры, это произошло в момент патрулирования территории двумя военнослужащими Национальной гвардии: один из них погиб, другой получил ранения.

Позже, когда на месте происшествия работали сотрудники полиции и медики, прогремел второй взрыв, в результате которого пострадали двое правоохранителей. Столичная прокуратура уточнила, что сработала самодельная взрывное устройство (СВУ). Расследованием занимается Главное управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.

8 сентября теракт произошел в Иерусалиме: двое неизвестных расстреляли городской автобус на перекрестке Рамот, погибли четыре человека. Позже врачи сообщили, что число жертв теракта в Иерусалиме возросло до шести человек.