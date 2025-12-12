Каллас призналась, что скандал с Могерини потряс дипслужбу ЕС

Напомним, бельгийские правоохранители по поручению Европейской прокуратуры провели обыски в Европейском колледже и в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Были задержаны и допрошен и три человека, в том числе Могерини, директор департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и ещё один чиновник. Их заподозрили в махинациях с финансированием колледжа.