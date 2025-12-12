Ричмонд
Каллас призналась, что скандал с Могерини потряс дипслужбу ЕС

Кая Каллас призналась, что скандал с Федерикой Могерини, подозреваемой в финансовых махинациях, потряс европейских дипломатов.

Источник: Аргументы и факты

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что признаёт влияние расследования о мошенничестве, где фигурируют бывший руководитель Федерика Могерини и экс-генсек Европейской службы внешних связей (EEAS) Стефано Саннино, на репутацию этого ведомства.

Высказывание прозвучало в ходе встречи с сотрудниками EEAS. Речь идёт о первом собрании, посвящённом вопросам, которые касаются ареста Могерини по делу о мошенничестве.

«Скандалы, очевидно, потрясли наше ведомство», — сказала Каллас, её слова цитирует Euractiv.

Издание ссылается на информацию, полученную от участников мероприятия. Они рассказали, что Каллас выступала около 30 минут, при этом она ответила лишь на три вопроса. «Выступление Каллас содержало мало конкретики», — отметили источники.

Напомним, бельгийские правоохранители по поручению Европейской прокуратуры провели обыски в Европейском колледже и в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Были задержаны и допрошен и три человека, в том числе Могерини, директор департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и ещё один чиновник. Их заподозрили в махинациях с финансированием колледжа.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас не сумела вернуть в Бельгию «главного врага» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

