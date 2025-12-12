Матвиенко рассказала, что стало условием полноценной реализации Конституции

«Обращает на себя внимание то, что все задачи современности, даже самые сложные, в том числе необходимость отстаивать наш суверенитет, нашу свободу на полях сражений СВО, успешно решаются в рамках Основного закона. Это говорит о его огромной правовой и политической мощи. Конституция была и остается прочным фундаментом развития страны», — отметила Матвиенко.