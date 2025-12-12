Ричмонд
Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI и даст ChatGPT права на персонажей

Компания Walt Disney инвестирует один миллиард долларов в OpenAI. С 2026 года искусственный интеллект — в том числе Sora и ChatGPT — получит доступ к персонажам Disney, таким как Микки Маус, Золушка и Муфаса. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Life.ru

Соглашение позволяет создавать видеоролики с участием этих героев. При этом использовать изображения или голоса реальных актёров запрещено.

Источник агентства рассказал, что гендиректор Disney Боб Айгер и основатель OpenAI Сэм Альтман вели переговоры о сделке ещё несколько лет назад. Их цель — наглядно показать, как генеративный ИИ может работать с персонажами и историями Disney.

Ранее Life.ru писал, что человеком года по версии журнала Time были признаны архитекторы искусственного интеллекта. Илон Маск, Марк Цукерберг, Сэм Альтман, Дженсен Хуанг, Лиза Су, Демис Хассабис, Дарио Амодей и создательница базы данных ImageNet Фэй-Фэй Ли изображены на обложке в стиле знаменитой фотографии «Обед на небоскрёбе».

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

