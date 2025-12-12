Вильфанд предупредил о метели и гололедице в европейской части России

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Синоптики прогнозируют метель и гололедицу в европейской части России в пятницу во второй половине дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее ученый рассказал РИА Новости, что температура в европейской части России в пятницу понизится на шесть-семь градусов в течение дня.
«Метель прогнозируется, потому что будет усиление ветра до 15 метров в секунду, но это уже вечером, когда снег пойдет. И сильная гололедица… на тротуарах будет очень скользко, ну на самом деле и на дорогах скользко», — сказал Вильфанд.
