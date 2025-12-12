Вильфанд предупредил о метели и гололедице в европейской части России

«Метель прогнозируется, потому что будет усиление ветра до 15 метров в секунду, но это уже вечером, когда снег пойдет. И сильная гололедица… на тротуарах будет очень скользко, ну на самом деле и на дорогах скользко», — сказал Вильфанд.