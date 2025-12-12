Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен предостерегла Трампа от вмешательства в европейские дела

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом не вмешиваться во внутренние дела Европы. Это заявление прозвучало как реакция на содержание новой Стратегии национальной безопасности США, где, по данным Politico, жесткой критике подвергается внутренняя политика европейских стран.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом не вмешиваться во внутренние дела Европы. Это заявление прозвучало как реакция на содержание новой Стратегии национальной безопасности США, где, по данным Politico, жесткой критике подвергается внутренняя политика европейских стран.

В американском документе выражается обеспокоенность тем, что миграционные процессы могут подорвать исторический и культурный облик Европы, а также ослабить ее ориентацию на Вашингтон. Кроме того, фон дер Ляйен отреагировала на предложения, касающиеся создания формата, аналогичного «Большой семерке» (G7), но без участия европейских государств.

Председатель ЕК прямо обвинила Трампа в попытке «вмешаться в европейскую демократию», говорится в статье.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что упоминание России в обновленной Стратегии национальной безопасности США важно само по себе. Однако, по ее словам, из документа становится ясно, что Вашингтон все еще стремится вытеснить Москву с глобальных энергорынков.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше