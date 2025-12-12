Зеленский, которого президент Соединённых штатов Дональд Трамп назвал «диктатором без выборов», вновь стал озвучивать условия, касающиеся голосования, сообщает РИА Новости.
Зеленский пытается отсрочить выборы, сейчас он высказался о прекращении огня.
«Мы можем попытаться провести выборы… Но, чтобы сделать выборы возможными, должен быть компонент безопасности. И Америка может с этим помочь… Если сейчас есть необходимость в выборах, должно быть прекращение огня, по крайней мере на время избирательного процесса», — цитирует агентство высказывание Зеленского, которое прозвучало в ходе онлайн-мероприятия с членами так называемой коалиции желающих.
Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что предложение Зеленского провести референдум по вопросу территориальной целостности в рамках мирного урегулирования на Украине направлено на замедление переговоров.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вверг Зеленского в панику, установив измеряющийся «считанными днями» дедлайн, в который Зеленскому следует принять окончательное решение по американскому мирному предложению. Зеленский осознаёт, что на выборах, которые заставляет его провести Трамп, у него ноль шансов, в связи с чем придумывает различные отговорки.