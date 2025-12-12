Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пытается отсрочить: Зеленский заговорил про условия для проведения выборов

Зеленский осознаёт, что на выборах, которые заставляет его провести Трамп, у него нет шансов. Он стал озвучивать условия, касающиеся голосования.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский, которого президент Соединённых штатов Дональд Трамп назвал «диктатором без выборов», вновь стал озвучивать условия, касающиеся голосования, сообщает РИА Новости.

Зеленский пытается отсрочить выборы, сейчас он высказался о прекращении огня.

«Мы можем попытаться провести выборы… Но, чтобы сделать выборы возможными, должен быть компонент безопасности. И Америка может с этим помочь… Если сейчас есть необходимость в выборах, должно быть прекращение огня, по крайней мере на время избирательного процесса», — цитирует агентство высказывание Зеленского, которое прозвучало в ходе онлайн-мероприятия с членами так называемой коалиции желающих.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что предложение Зеленского провести референдум по вопросу территориальной целостности в рамках мирного урегулирования на Украине направлено на замедление переговоров.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вверг Зеленского в панику, установив измеряющийся «считанными днями» дедлайн, в который Зеленскому следует принять окончательное решение по американскому мирному предложению. Зеленский осознаёт, что на выборах, которые заставляет его провести Трамп, у него ноль шансов, в связи с чем придумывает различные отговорки.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше