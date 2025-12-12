Ельцин-центр объявил о закрытии театра из-за потери спонсора

За десять лет театр поставил десятки спектаклей, ездил с гастролями в Москву и Петербург, участвовал в фестивале «Золотая маска». В праздничные дни покажут спектакль для взрослых «Самый лучший Новый год» и детский — «Сказку о сером львёнке».