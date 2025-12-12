Россиянам существенно повысят страховые пенсии: Путин рассказал, на сколько

Россиян в 2026 году ждет повышение страховых пенсий. Выплаты проиндексируют на 7,6 процента. Страховые пенсии по старости повысят уже в январе. Об этом напомнил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Сообщение опубликовала в пресс-служба Кремля.
Владимир Путин подчеркнул, что индексация страховых пенсий будет выше инфляции. Она составит порядка 6,2 процента на конец 2025 года. Пенсии, отметил президент, поднимут на 7,6 процента.
Российский лидер также добавил, что руководство страны должно последовательно и комплексно заниматься повышением пенсионных выплат. Владимир Путин уточнил, что это важно для обеспечения гражданам достойного уровня жизни. Он напомнил о майском указе 2024 года, согласно которому пенсии в стране должны расти темпами не ниже инфляции.
Владимир Путин анонсировал, кроме того, новую семейную выплату. Она будет вычитаться из уплаченных налогов. Президент РФ уточнил, что выплата будет дополнительной. Она не заменит ни одну из существующих льгот. Владимир Путин сообщил, что выплату введут для семей с двумя и более детьми. Право на нее получат семьи, где средний доход на каждого за год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. Мера поддержки начнет действовать с начала 2026 года.
Президент России рассказал и о ситуации с реальными доходами граждан. По данным главы государства, зарплаты продолжают демонстрировать устойчивый рост. Доходы россиян увеличиваются с каждым годом. Владимир Путин, помимо прочего, подчеркнул, что повышение заработных плат играет ключевую роль в укреплении внутреннего спроса. Этот фактор также стимулирует развитие отечественных производств и способствует расширению сектора услуг, добавил президент. Российский лидер пояснил, что увеличение финансовых возможностей напрямую влияет на экономическую динамику. Высокие зарплаты также указывают на общую социальную стабильность. Владимир Путин напомнил, что повышение уровня жизни остаётся одним из главных приоритетов государственной политики.