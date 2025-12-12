Россиянам существенно повысят страховые пенсии: Путин рассказал, на сколько

Владимир Путин анонсировал, кроме того, новую семейную выплату. Она будет вычитаться из уплаченных налогов. Президент РФ уточнил, что выплата будет дополнительной. Она не заменит ни одну из существующих льгот. Владимир Путин сообщил, что выплату введут для семей с двумя и более детьми. Право на нее получат семьи, где средний доход на каждого за год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. Мера поддержки начнет действовать с начала 2026 года.