Тот самый Новый год из детства: декор из СССР, который снова в моде. Идеи для вашей ёлки

Сначала сформируйте из проволоки каркас будущей куклы — человечка или зверька. Далее обмакивайте вату в клейстер и накручивайте на каркас. Начинать стоит с конечностей, с самой нижней части. Берите небольшие кусочки ваты и послойно накладывайте один на другой, пока не появится необходимый объём. Вату нужно накручивать всегда в одном направлении — например, только от себя. Если у фигурки есть лицо, то его можно сделать из акрила или полимерной глины в специальной формочке и потом приклеить к голове. Для росписи подойдут акриловые краски. Готовое изделие нужно сушить не менее суток. Если хочется, чтобы игрушка блестела, нужно помазать её клеем ПВА и обсыпать блёстками.