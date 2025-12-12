Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бельгия признала неизбежность использования активов РФ для помощи Киеву

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что в конечном итоге замороженные российские активы будут использованы для поддержки Украины.

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что в конечном итоге замороженные российские активы будут использованы для поддержки Украины.

— Замороженные активы в какой-то момент должны быть для этого использованы, вопрос в том, что с бельгийской стороны есть определенные озабоченности, — подчеркнул политик.

Ван Петегем, выступая перед заседанием Еврогруппы, подтвердил «непоколебимую поддержку» Киеву, но подчеркнул, что Бельгия, как ответственный политик, обеспокоена правовыми и финансовыми рисками, связанными с предложениями Еврокомиссии по изъятию средств. Он отметил, что необходимо решить вопросы распределения ответственности и механизма ликвидности, поскольку Бельгия заботится не только о своей стабильности, но и о стабильности всей еврозоны, передает Reuters.

Накануне премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы России для помощи Украине.

Сомнения насчет идеи Евросоюза о передаче замороженных российских активов в пользу Украины выражал и президент Франции Эммануэль Макрон. Несмотря на антироссийскую позицию, глава государства признал, что конфискация принадлежащих России активов в Европе будет являться нарушением международного права. Подобные действия, как он считает, приведут к «началу полного хаоса».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше