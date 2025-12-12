Бельгия признала неизбежность использования активов РФ для помощи Киеву

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что в конечном итоге замороженные российские активы будут использованы для поддержки Украины.
— Замороженные активы в какой-то момент должны быть для этого использованы, вопрос в том, что с бельгийской стороны есть определенные озабоченности, — подчеркнул политик.
Ван Петегем, выступая перед заседанием Еврогруппы, подтвердил «непоколебимую поддержку» Киеву, но подчеркнул, что Бельгия, как ответственный политик, обеспокоена правовыми и финансовыми рисками, связанными с предложениями Еврокомиссии по изъятию средств. Он отметил, что необходимо решить вопросы распределения ответственности и механизма ликвидности, поскольку Бельгия заботится не только о своей стабильности, но и о стабильности всей еврозоны, передает Reuters.
Накануне премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы России для помощи Украине.
Сомнения насчет идеи Евросоюза о передаче замороженных российских активов в пользу Украины выражал и президент Франции Эммануэль Макрон. Несмотря на антироссийскую позицию, глава государства признал, что конфискация принадлежащих России активов в Европе будет являться нарушением международного права. Подобные действия, как он считает, приведут к «началу полного хаоса».