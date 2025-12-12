Бельгия признала неизбежность использования активов РФ для помощи Киеву

Ван Петегем, выступая перед заседанием Еврогруппы, подтвердил «непоколебимую поддержку» Киеву, но подчеркнул, что Бельгия, как ответственный политик, обеспокоена правовыми и финансовыми рисками, связанными с предложениями Еврокомиссии по изъятию средств. Он отметил, что необходимо решить вопросы распределения ответственности и механизма ликвидности, поскольку Бельгия заботится не только о своей стабильности, но и о стабильности всей еврозоны, передает Reuters.