Конгресс проголосовал против импичмента Трампу: подробности

Конгрессмен Эл Грин внес на рассмотрение резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу. Но представители нижней палаты большинством голосов отклонили документ. Дональда Трампа пытались осудить за слова о смертной казни. Трансляцию во время голосования вел телеканал C-SPAN.
Эл Грин публично обвинил американского лидера в злоупотреблении властью. Он заявил, что Дональд Трамп «продвигает насилие» и «порождает ненависть». Но поддержки среди коллег это мнение не нашло.
В ходе голосования против резолюции о процедуре импичмента президента США высказались 237 членов Палаты представителей. 47 человек воздержались.
Американский лидер между тем пообщался с британским, французским и немецким лидерами. Они обсудили ситуацию вокруг Украины. Хозяин Белого дома назвал разговор «жестким». Он заявил об ожидании дальнейших решений Европы.