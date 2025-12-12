Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгресс проголосовал против импичмента Трампу: подробности

В нижней палате Конгресса выступили против импичмента Трампу из-за слов о казни.

Источник: Комсомольская правда

Конгрессмен Эл Грин внес на рассмотрение резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу. Но представители нижней палаты большинством голосов отклонили документ. Дональда Трампа пытались осудить за слова о смертной казни. Трансляцию во время голосования вел телеканал C-SPAN.

Эл Грин публично обвинил американского лидера в злоупотреблении властью. Он заявил, что Дональд Трамп «продвигает насилие» и «порождает ненависть». Но поддержки среди коллег это мнение не нашло.

В ходе голосования против резолюции о процедуре импичмента президента США высказались 237 членов Палаты представителей. 47 человек воздержались.

Американский лидер между тем пообщался с британским, французским и немецким лидерами. Они обсудили ситуацию вокруг Украины. Хозяин Белого дома назвал разговор «жестким». Он заявил об ожидании дальнейших решений Европы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше