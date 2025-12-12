Рядовой Березин спас миномётный расчёт от атаки трёх беспилотников ВСУ

Российский военнослужащий Максим Березин ликвидировал три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины, направляющихся в сторону миномётного расчёта, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что рядовой Березин выполнял задачу по огневой поддержке наступающих российских подразделений.
«В ходе выполнения задачи миномётный расчёт подвергся атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника. Максим лично уничтожил три беспилотных летательных аппарата противника. После чего продолжил выполнять задачу по огневой поддержке штурмовых подразделений», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, в МО рассказали о подвиге младшего лейтенанта Халида Шахтемирова. Подразделение военнослужащего осуществляло штурмовую операцию по захвату укреплённого опорника ВСУ.
Украинская сторона использовала артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты.
«При проведении штурма Халид грамотно организовал наступление, что позволило нанести поражение противнику. В результате предпринятых действий удалось преодолеть укреплённую линию обороны ВСУ и выполнить поставленную задачу», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.