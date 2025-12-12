Переписка с пленным обернулась для украинской военнослужащей «обнулением»

Пленный боец ВСУ рассказал, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ. По его словам, когда он оказался на позиции, сначала подумал о сдаче, но другие военнослужащие отговаривали его, утверждая, что русские «в плен не берут, а обнуляют».