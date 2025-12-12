Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение о переводе военнослужащей в штурмовое подразделение после того, как стало известно о ее контактах с российским пленным. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.
Речь идет о начальнице медпункта 156-й отдельной механизированной бригады, лейтенанте медицинской службы Ярине Мруць. Собеседник агентства утверждает, что Мруць поддерживала длительную видеосвязь со своим другом, военнослужащим той же бригады Андреем Гавлицким, который находится в плену.
— Командование ВСУ «обнулило» женщину — начальника медпункта 156-й отдельной механизированной бригады за общение со своим другом в плену, — рассказали РИА Новости в силовых структурах.
Сослуживцы Мруць доложили командованию о ее переписке с пленным. В результате, по информации источника, лейтенанта немедленно перевели в штурмовое подразделение, «кинули на самое горячее направление и обнулили».
Командование ВСУ не позволяет военным сдаваться в плен и открывает по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР.
Пленный боец ВСУ рассказал, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ. По его словам, когда он оказался на позиции, сначала подумал о сдаче, но другие военнослужащие отговаривали его, утверждая, что русские «в плен не берут, а обнуляют».