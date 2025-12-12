Аэропорты Калуги, Сочи и Волгограда временно закрыли для гражданских самолётов

«Аэропорт Калуга (Грабцево), аэропорт Сочи, аэропорт Волгоград — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, ограничительные меры используют в целях безопасности полётов. Дальнейшую информацию можно уточнять у авиакомпаний.
Отметим, что вечером 11 декабря за три часа над двумя регионами России сбили 17 украинских беспилотников. Из них основную часть, 15 дронов, уничтожили в Брянской области.
