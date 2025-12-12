Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Калуги, Сочи и Волгограда временно закрыли для гражданских самолётов

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск гражданских самолётов в аэропортах трёх регионов России. Для полётов закрыли воздушные гавани в Калуге, Сочи и Волгограде.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Калуга (Грабцево), аэропорт Сочи, аэропорт Волгоград — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, ограничительные меры используют в целях безопасности полётов. Дальнейшую информацию можно уточнять у авиакомпаний.

Отметим, что вечером 11 декабря за три часа над двумя регионами России сбили 17 украинских беспилотников. Из них основную часть, 15 дронов, уничтожили в Брянской области.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.