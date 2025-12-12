Войска беспилотных систем ведут охоту за дронами врага

Старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. Он встретился с бойцами войск беспилотных систем группировки «Запад».
На купянском направлении бойцы войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили пункт управления украинскими БПЛА. Один точный удар барражирующего боеприпаса «Куб» сорвал работу целого узла аэроразведки противника.
В небольшой укрытой позиции на купянском направлении почти всегда полумрак. На столе — мониторы, ноутбуки, карты. Тут не слышно грома артиллерии, только тихий гул генератора да короткие команды по внутренней связи. Это пункт управления расчета войск беспилотных систем. Отсюда в небо уходят те, что видят дальше всех, — беспилотники.
В один из дней сюда поступает очередной доклад от аэроразведки: на соседнем участке фронта замечено движение возле замаскированного блиндажа в глубине посадки. Кадры с разведдрона, прокручивание записи, проверка координат. Несколько секунд — и на экране оператора уже стоит метка: вероятный пункт управления вражескими беспилотником. Именно такие цели находятся в приоритете. У кого лучше работают глаза и уши в воздухе, тот получает преимущество на земле.
— Сейчас отрабатываем по пункту управления БПЛА, — спокойно комментирует командир взвода войск беспилотных систем с позывным «Татарин». — Разведка отдала данные, мы их срочно загружаем в систему и выдвигаем ударный аппарат. Бывают так называемые горячие цели — когда только что увидели выход орудий или перемещение техники. И чем быстрее успеешь, тем больше шансов накрыть их до того, как они спрячутся.
«Куб» — ударный БПЛА, барражирующий боеприпас. Его задача — не просто долететь до района цели, но и подержаться в воздухе, выжидая удобный момент для атаки. Он способен действовать на большой дальности, отыскивать цель и атаковать ее практически вертикальным пикированием. Такая траектория позволяет уверенно поражать укрытые в складках местности позиции, легкобронированную технику, артиллерийские орудия и живую силу противника.
Пока оператор сверяет координаты, техник расчета с позывным «Арарат» молча проверяет корпус аппарата.
— Проверяем борт, устанавливаем боеприпас, — перечисляет он. — Здесь у нас осколочно-фугасная часть — она эффективна по пунктам управления, по легкой технике, по пехоте. В среднем 10 минут — и борт готов. По команде отправляем его на цель. Самолет, если ему все правильно задали, точно доходит до точки и поражает ее.
На улице в это время техники разворачивают пусковую установку. Все происходит без суеты: каждый знает свою задачу. Один контролирует связь, другой следит за состоянием аккумуляторов, третий готовит резервный канал на случай, если противник попытается заглушить сигнал.
В составе 288-й гвардейской артиллерийской бригады, где служит этот расчет, войска беспилотных систем стали полноправным участником боевой работы. Если раньше артиллеристам приходилось полагаться на корректировщиков и долгую пристрелку, то сегодня точное наведение зачастую обеспечивают именно беспилотники. Они находят цели, сопровождают их, выдают координаты, а иногда и сами становятся орудием поражения.
— По сути, у нас целый цикл в одних руках, — объясняет «Татарин». — Сначала разведка дронами — ищем позиции, технику, пехоту. Потом — анализ: что приоритетнее, что можно накрыть артой, а где лучше отработать ударным беспилотником. В этот раз решили, что по пункту управления чужими БПЛА эффективнее всего будет именно «Куб». Лишить противника глаз — значит облегчить жизнь многим нашим подразделениям.
Войска беспилотных систем — это не просто операторы за мониторами. В подразделении есть и специалисты по связи, и техники, и программисты, и офицеры, которые отвечают за взаимодействие с другими родами войск. Здесь нужно одновременно разбираться в аэродинамике, электронике, навигации и боевой обстановке.
СПРАВКА.
Боевая работа подразделений беспилотных систем ведется во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск ВС РФ. В состав подразделений назначаются лучшие военнослужащие, операторы, инженеры, техники и другие специалисты обеспечения.