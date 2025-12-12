Войска беспилотных систем ведут охоту за дронами врага

— По сути, у нас целый цикл в одних руках, — объясняет «Татарин». — Сначала разведка дронами — ищем позиции, технику, пехоту. Потом — анализ: что приоритетнее, что можно накрыть артой, а где лучше отработать ударным беспилотником. В этот раз решили, что по пункту управления чужими БПЛА эффективнее всего будет именно «Куб». Лишить противника глаз — значит облегчить жизнь многим нашим подразделениям.