Иконы помогают сохранить духовно-нравственный настрой

Проект «Иконопись — колыбель культурного наследия и выбор Донбасса» подвел итоги этого года. За первые девять месяцев 2025-го его участники написали более 160 досок. «Вечерняя Москва» пообщалась с автором проекта Ольгой Дригодой и выяснила подробности.
Проект реализовывался в течение девяти месяцев в мастерской храма Иконы Божией Матери «Умиление» в Луганске. По древним технологиям Андрея Рублева написано 30 храмовых, а также 30 икон-десничек, которые наши защитники смогут носить в нагрудных карманах. После завершения выставок иконы отправят на передовую.
Автор проекта Ольга Дригода, иконописец и доктор богословия, как никто знает, что в моменты, когда страна переживает период серьезных испытаний, а ее народу необходимо сплотиться ради общих целей, поддерживать своих и помогать оказавшимся в беде, ничто так не помогает, как икона и молитва.
— Образ святого играет важную роль в сохранении духовно-нравственного настроя. Участники нашего проекта приближают победу каждой иконой, молитвой, произнесенной перед ликом святых, — объясняет Дригода.
По словам автора художественного проекта, при написании окопных икон соблюдались особые условия.
— Они покрыты специальным пропитывающим средством, благодаря которому обеспечивается особая сохранность изделия, — отмечает Дригода. — Мы их приготовили и для использования в нагрудных кармашках, и в блиндажах, и в лесу, и в военно-полевых госпиталях, где лежат наши герои.
На создание одной иконы у волонтеров проекта уходило от одного до шести месяцев.
— Мы много работали, огромную нагрузку взяли на себя и наши добровольцы, — объясняет Ольга Дригода. — Они подготовили около ста досок с изображением святых различного размера.
В проекте принимали участие более 20 волонтеров, на плечи которых лег колоссальный труд, связанный с подготовкой иконных досок, проведением мастер-классов для школьников и взрослых, подготовкой к просветительским мероприятиям.
КСТАТИ.
Проект «Иконопись — колыбель культурного наследия и выбор Донбасса» стартовал в Луганске в январе 2025 года. Он направлен на сохранение духовно-нравственных ценностей, традиционно передаваемых через иконопись. Проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив. Участники пишут иконы в мастерской храма по благословению Пантелеимона, митрополита Луганского и Алчевского.