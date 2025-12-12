Иконы помогают сохранить духовно-нравственный настрой

Автор проекта Ольга Дригода, иконописец и доктор богословия, как никто знает, что в моменты, когда страна переживает период серьезных испытаний, а ее народу необходимо сплотиться ради общих целей, поддерживать своих и помогать оказавшимся в беде, ничто так не помогает, как икона и молитва.