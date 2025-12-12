Зеркальная дата 12.12: Как привлечь успех и чего нельзя делать в самый магический день декабря

Зеркальная дата 12.12 — идеальный день для зарядки личных магических предметов. Если у вас есть амулет или талисман, который вы носите для защиты или привлечения удачи, самое время наполнить его свежей энергией. Можно закопать предмет в землю на несколько часов, земля забирает накопленный негатив и наполняет силой. Другой вариант — положить талисман на подоконник так, чтобы на него падал солнечный свет. Держите в руках амулет и визуализируйте, как он светится золотым светом, защищая вас и притягивая благополучие. Почувствуйте связь с этим предметом, она должна быть живой и тёплой.