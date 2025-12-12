МВД: Мошенники стали использовать фейковые «выплаты Госуслуг» для обмана россиян

Как сообщили в ведомстве, зафиксирован пример рассылки от 11 декабря 2025 года, обещающей 15 тысяч рублей всем россиянам старше 18 лет при подаче заявки через «официальный сайт» или «Почту России». После попытки получить эту выплату жертва попадает в цепочку подписок, ведущих на ресурсы, предлагающие нелегальные казино, ложные инвестиционные схемы и вредоносное ПО.