МВД: Мошенники стали использовать фейковые «выплаты Госуслуг» для обмана россиян

МВД России предупредило о новой волне фишинговых атак. Злоумышленники маскируются под «Госуслуги» и рассылают сообщения о якобы положенных выплатах, но цель этих сообщений — не выдать деньги, а заставить пользователей подписаться на мошеннические каналы.
Как сообщили в ведомстве, зафиксирован пример рассылки от 11 декабря 2025 года, обещающей 15 тысяч рублей всем россиянам старше 18 лет при подаче заявки через «официальный сайт» или «Почту России». После попытки получить эту выплату жертва попадает в цепочку подписок, ведущих на ресурсы, предлагающие нелегальные казино, ложные инвестиционные схемы и вредоносное ПО.
В МВД подчеркнули, что, несмотря на развитие технологий, социальная инженерия остается главной уязвимостью. Правоохранители отметили, что прибыльность этих схем доказывает их эффективность, и призывали граждан развивать цифровую грамотность, всегда проверять источники информации и критически мыслить, чтобы не поддаваться на сценарии, имитирующие давление или срочность.
— Критическое мышление — тот механизм, который способен остановить большинство сценариев еще до первой ошибки пользователя, — подчеркнули в Telegram-канале Вестник Киберполиции России.
Кроме того, мошенники создали фишинговый сайт, который предлагает пользователям играть на платформе Roblox без использования VPN. С его помощью хакеры похищают аккаунты пользователей, сообщила старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Мария Синицына.