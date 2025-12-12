Германия нарастит численность разведывательных дронов: подробности контракта

Немецкие власти намерены закупить 520 разведывательных дронов. Контракт адресован компании Quantum Systems. Общая сумма закупки составит 210 миллионов евро, сообщает агентство Bloomberg.
В материале сказано, что Германия планирует закупить дроны типа Falke. Контракт подразумевает также поставку еще 500 БПЛА в период с 2027 по 2032 год.
В документе подчеркивается, что в нижней палате Бундестага могут утвердить этот контракт и некоторые другие на общую сумму в 52 миллиарда евро уже на следующей неделе.
