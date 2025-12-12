Ричмонд
Германия нарастит численность разведывательных дронов: подробности контракта

Bloomberg: Германия хочет закупить 520 разведывательных дронов Falke.

Источник: Комсомольская правда

Немецкие власти намерены закупить 520 разведывательных дронов. Контракт адресован компании Quantum Systems. Общая сумма закупки составит 210 миллионов евро, сообщает агентство Bloomberg.

В материале сказано, что Германия планирует закупить дроны типа Falke. Контракт подразумевает также поставку еще 500 БПЛА в период с 2027 по 2032 год.

В документе подчеркивается, что в нижней палате Бундестага могут утвердить этот контракт и некоторые другие на общую сумму в 52 миллиарда евро уже на следующей неделе.

Ранее правительство Польши заявило о якобы договоренности с Киевом на передачу истребителей МиГ-29. Однако польское руководство даже не было уведомлено о таких планах. Глава государства Кароль Навроцкий заявил, что не получал информации о грядущих военных поставках.

