Юрий Любимов вернулся в родной театр, чтобы остаться там навсегда

11 декабря у стены Театра на Таганке, возле входа на Новую сцену, открыли памятник легенде — народному артисту РФ Юрию Любимову.
Декабрьский дождь вперемешку с мелкими снежинками настроения собравшимся, а их было много, не испортил. В 2024 году столица отметила 60-летие Театра на Таганке, а в 2027 году исполнится 110 лет со дня рождения его основателя — Юрия Любимова. Между этими датами в столице и появился памятник уникальному актеру и режиссеру, сделавшему невероятно много для искусства театра.
Скульптурная композиция была создана заслуженным художником России Владимиром Ивановым. Перед открытием он рассказал «Вечерней Москве», что работа над скульптурой в общей сложности шла год.
— Идея с лучом (Любимов стоит в луче золотистого света) пришла мне сразу. Я нарисовал рисунок, отправил его на конкурс, и месяца через три мне позвонили: давай, мол, попробуем! — вспоминал взволнованный Владимир. — Было обозначено, что этот памятник должен быть расположен у стены, но буква «Л», которая сейчас явно прочитывается в контуре луча, появилась необъяснимым образом….
Да, где Любимов — там и чудо. Кстати, за новый памятник на церемонии благодарили персонально режиссера Валерия Фокина, инициатора идеи, Союз театральных деятелей, театры — Таганку, имени Вахтангова, мюзикла, питерскую Александринку и Театр Наций, а также правительство Москвы, различные организации и спонсоров.
Тепло поздравил собравшихся с открытием памятника великому режиссеру начальник управления театров Департамента культуры Москвы Александр Фокин, а затем к микрофону выходили артисты и деятели культуры: глава Театра на Таганке Ирина Апексимова, работавший в этом театре Леонид Ярмольник, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие, благодарные слова прозвучали от вдовы Юрия Петровича.
— Вот ведь каков Юрий Петрович, до сих пор собирает аншлаги! — пошутил худрук Государственного театра Наций Евгений Миронов.
А немеркнущая Людмила Максакова прочла у памятника стихи, поставив в церемонии открытия эмоциональную точку. Теперь если что — встречаемся у Любимова!
ДОСЬЕ.
Юрий Петрович Любимов (1917−2014) — актер, знаменитый театральный режиссер, педагог. Народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Сталинской премии II степени и премии «Золотая маска». Участник Советско-финской войны. Один из реформаторов российского театра. Был худруком (1964−1984, 1989−2011) и директором (1990- 2011) Московского театра на Таганке.