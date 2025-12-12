Юрий Любимов вернулся в родной театр, чтобы остаться там навсегда

Декабрьский дождь вперемешку с мелкими снежинками настроения собравшимся, а их было много, не испортил. В 2024 году столица отметила 60-летие Театра на Таганке, а в 2027 году исполнится 110 лет со дня рождения его основателя — Юрия Любимова. Между этими датами в столице и появился памятник уникальному актеру и режиссеру, сделавшему невероятно много для искусства театра.