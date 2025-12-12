−15 градусов ожидается в Иркутске 12 декабря

Днем в Приангарье обещают, что столбик термометра установится на отметке −10…-15 градусов, однако в отдельных районах может похолодать до −25. С самыми сильными морозами столкнутся жители Катангского района, там ожидается −27…-32 градуса. А вот в западных северо-западных районах будет теплее всего −5…-10 градусов.