−15 градусов ожидается в Иркутске 12 декабря

12 декабря в Иркутске ожидается −13…-15 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, днем на небе будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть слабый со скоростью 1−6 м/с.
— Местами по области пройдет и небольшой снег, в северных районах осадки усилятся. Ветер юго-западный с переходом на западный 5−10 м/с. Порывы могут усилиться до 14 м/с, — уточнили синоптики.
Днем в Приангарье обещают, что столбик термометра установится на отметке −10…-15 градусов, однако в отдельных районах может похолодать до −25. С самыми сильными морозами столкнутся жители Катангского района, там ожидается −27…-32 градуса. А вот в западных северо-западных районах будет теплее всего −5…-10 градусов.
