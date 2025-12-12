Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

−15 градусов ожидается в Иркутске 12 декабря

Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

12 декабря в Иркутске ожидается −13…-15 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, днем на небе будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть слабый со скоростью 1−6 м/с.

— Местами по области пройдет и небольшой снег, в северных районах осадки усилятся. Ветер юго-западный с переходом на западный 5−10 м/с. Порывы могут усилиться до 14 м/с, — уточнили синоптики.

Днем в Приангарье обещают, что столбик термометра установится на отметке −10…-15 градусов, однако в отдельных районах может похолодать до −25. С самыми сильными морозами столкнутся жители Катангского района, там ожидается −27…-32 градуса. А вот в западных северо-западных районах будет теплее всего −5…-10 градусов.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в центре областного центра устранили прорыв канализации.