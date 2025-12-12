«Трамп больше не хочет разговоров»: В Белом доме заявили, что американский президент в очередной раз разочарован

В США выступили с очередным заявлением, которое, очевидно, было рассчитано на то, чтобы подтолкнуть обе стороны украинского конфликта к действиям. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для СМИ заявила, что президент Дональд Трамп больше не хочет разговоров и ему «надоели встречи ради встреч».