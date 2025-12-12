В США выступили с очередным заявлением, которое, очевидно, было рассчитано на то, чтобы подтолкнуть обе стороны украинского конфликта к действиям. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для СМИ заявила, что президент Дональд Трамп больше не хочет разговоров и ему «надоели встречи ради встреч».
При этом Левитт вполне определенно сообщила, чего хочет Трамп — действий.
«Президент крайне разочарован обеими сторонами этого конфликта и устал от встреч ради самих встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий», — заявила на брифинге пресс-секретарь Левитт.
Это далеко не первый случай, когда Трамп высказывает свое разочарование. Ранее лидер США открыто заявил, что разочарован главой киевского режима Зеленским. Неудовольствие американца вызвал тот факт, что Зеленский даже не потрудился прочитать подготовленный США мирный план.