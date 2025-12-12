Сколько наличных следует снять с карты перед новогодними праздниками

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сумма наличных, которую лучше снять с карты перед новогодними праздниками, зависит от запланированных трат и доступности безналичных платежей, рассказал агентству «Прайм» президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.
По его словам, в расчет праздничного бюджета входят продукты для новогоднего стола или расходы на ресторан.
«Возможно, семья в новогоднюю ночь идет в гости к друзьям или родственникам. Следует понять, каков бюджет подарков и стоимость вашего участия в праздничном столе, например, покупки шампанского и фруктов», — отметил он.
Учтите расходы на мероприятия, подарки и детские развлечения. Некоторые продукты стоит закупить заранее, чтобы не искать их в праздники. К рассчитанному праздничному бюджету прибавьте 10% на непредвиденные расходы, советует эксперт.
Конечно, держать всю эту сумму на руках не стоит. Но, если вы часто сталкиваетесь с отключением интернета, лучше заранее снять 8−15 тысяч рублей на человека в городе и 20−40 тысяч на семью или компанию за городом или при путешествии на авто. Это поможет закрыть все возможные риски, заключил Николай Кандикудряков-Тигранн.