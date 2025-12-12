Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько наличных следует снять с карты перед новогодними праздниками

Кандикудряков-Тигранн: на Новый год стоит держать до 15 тысяч рублей наличными.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сумма наличных, которую лучше снять с карты перед новогодними праздниками, зависит от запланированных трат и доступности безналичных платежей, рассказал агентству «Прайм» президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

По его словам, в расчет праздничного бюджета входят продукты для новогоднего стола или расходы на ресторан.

«Возможно, семья в новогоднюю ночь идет в гости к друзьям или родственникам. Следует понять, каков бюджет подарков и стоимость вашего участия в праздничном столе, например, покупки шампанского и фруктов», — отметил он.

Учтите расходы на мероприятия, подарки и детские развлечения. Некоторые продукты стоит закупить заранее, чтобы не искать их в праздники. К рассчитанному праздничному бюджету прибавьте 10% на непредвиденные расходы, советует эксперт.

Конечно, держать всю эту сумму на руках не стоит. Но, если вы часто сталкиваетесь с отключением интернета, лучше заранее снять 8−15 тысяч рублей на человека в городе и 20−40 тысяч на семью или компанию за городом или при путешествии на авто. Это поможет закрыть все возможные риски, заключил Николай Кандикудряков-Тигранн.