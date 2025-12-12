Опрос показал, сколько россиян хотят 31 декабря официальным выходным днем

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Большинство россиян (78%) выступают за решение сделать 31 декабря официальным выходным днем, следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка», которые есть в распоряжении РИА Новости.
«Семьдесят восемь процентов россиян поддерживают решение сделать 31 декабря официальным выходным днем, объясняя это удобством в подготовке к Новому году. В то же время 11% респондентов заявили, что им без разницы, так как они все равно успевали подготовиться к праздникам, а 8% также высказали равнодушие, поскольку 31-го числа им приходится работать», — говорится в данных.
Отмечается, что только 4% опрошенных высказались против идеи сделать последний день года выходным днем, предпочитая перенос выходного с этого дня на другой день в году.
В исследовании, которое проводилось с 28 ноября по 2 декабря этого года, поучаствовали 3,2 тысячи жителей России со всех регионов.