В МВД предостерегли россиян в преддверии праздников: мошенники рассылают фейки о выплатах

Мошенники, по своему обыкновению, активизировались перед праздниками. Они вновь обращаются к гражданам с фейками от лица «Госуслуг». На этот раз аферисты обещают жертвам якобы дополнительные выплаты в декабре. Об этом оповестили в пресс-службе МВД.
Эту обманную схему в ведомстве назвали способом использования «социальной инженерии». Так, россиянам начали приходить сообщения о возможности получения выплаты перед январскими праздниками. Схема нацелена на накрутку подписок на мошеннические каналы и приобщение граждан к нелегальной деятельности.
«В примере массовая рассылка в мессенджерах от имени “Госуслуг”, зафиксированная 11 декабря 2025 года. При попытке получить “выплату” инициируется череда подписок на мошеннические каналы, где пользователю будут предлагать нелегальные казино, фальшивые инвестиционные инструменты, вредоносное программное обеспечение под видом полезных программ», — говорится в материале.
В стране распространяют и новую обманную схему. Мошенники звонят в банки, представляются владельцами карт и сообщают о якобы потере телефона. Далее аферисты используют это для давления на жертву.