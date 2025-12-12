В МВД предостерегли россиян в преддверии праздников: мошенники рассылают фейки о выплатах

Мошенники, по своему обыкновению, активизировались перед праздниками. Они вновь обращаются к гражданам с фейками от лица «Госуслуг». На этот раз аферисты обещают жертвам якобы дополнительные выплаты в декабре. Об этом оповестили в пресс-службе МВД.