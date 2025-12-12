Путин прилетел в Туркмению на форум мира, где встретится с Эрдоганом

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Ашхабад, самолёт приземлился у президентского терминала аэропорта столицы Туркмении.
У трапа в аэропорту «Малая птица» российского лидера встретила рота почётного караула, военнослужащие выстроились вдоль ковровой дорожки с национальным туркменским орнаментом.
Путин примет участие в форуме, который посвящён Международному году мира и доверия. Кроме того, мероприятие приурочено к Международному дню нейтралитета, а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в Туркмении запланирована встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Международный год мира и доверия провозгласили в ходе 78-й сессии ГА Организации Объединённых Наций по инициативе Туркмении. Резолюцию поддержали 86 государств.
Предыдущий визит Путина в Ашхабад состоялся в октябре 2024 года. Президент РФ участвовал в работе пленарного заседания международного мероприятия «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития».
Ранее сообщалось, что участие президента Российской Федерации в форме мира и доверия рассматривается как продолжение развития диалога с государствами региона и укрепление партнёрских площадок.