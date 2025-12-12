Несколько российских аэропортов прекратили прием и выпуск рейсов ночью 12 декабря

В ночь на 12 декабря три российских аэропорта приостановили прием и выпуск рейсов. Первой воздушной гаванью, где ввели ограничения на полеты, стал аэропорт Калуги. Меры безопасности действуют с 00:24 по Москве. Позже временные ограничения ввели также в аэропортах Сочи и Волгограда. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Так, аэропорты Сочи и Волгограда недоступны для перелетов с 01:24 и 01:43 соответственно. Остальные воздушные гавани страны работают в штатном режиме.
Ранее ограничения действовали в аэропорту Чебоксар. Их сняли к 20:35 11 декабря.
Прошлой ночью Москва подверглась атаке украинских дронов. Из-за действующих в аэропортах ограничений было отменено, задержано и перенаправлено более чем 133 рейса. Наибольшие корректировки затронули Шереметьево. Там отменили порядка 30 рейсов и задержали около 40.