Несколько российских аэропортов прекратили прием и выпуск рейсов ночью 12 декабря

В ночь на 12 декабря три российских аэропорта приостановили прием и выпуск рейсов. Первой воздушной гаванью, где ввели ограничения на полеты, стал аэропорт Калуги. Меры безопасности действуют с 00:24 по Москве. Позже временные ограничения ввели также в аэропортах Сочи и Волгограда. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.