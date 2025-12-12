Ричмонд
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём Конституции

Российские космонавты на МКС поздравили жителей РФ с Днём Конституции.

Источник: Аргументы и факты

Российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции, поздравили жителей страны с Днём Конституции, подчеркнув значимость этого праздника для единства и развития государства. Поздравительное обращение Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Олега Платонова опубликовано в Telegram-канале «Роскосмоса».

В обращении Кудь-Сверчков отметил, что Конституция символизирует независимость России, её стремление к справедливости и служит прочной основой прав, свобод и стабильности для каждого гражданина. Микаев добавил, что основной закон опирается на глубокие культурные, исторические и правовые традиции народов России, объединяя многонациональную страну и помогая ей двигаться вперёд. Он напомнил, что сила государства всегда заключалась в единстве его народа.

Платонов подчеркнул, что уважение к Конституции и понимание её роли должны формироваться с раннего возраста. По его словам, именно взрослые отвечают за то, чтобы молодое поколение воспитывалось в духе гордости за свою страну и искренней любви к Родине.

Ранее президент РФ Владимир Путин в четверг, 11 декабря, встретился в Кремле с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным в преддверии Дня Конституции.