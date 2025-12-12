Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём Конституции

В обращении Кудь-Сверчков отметил, что Конституция символизирует независимость России, её стремление к справедливости и служит прочной основой прав, свобод и стабильности для каждого гражданина. Микаев добавил, что основной закон опирается на глубокие культурные, исторические и правовые традиции народов России, объединяя многонациональную страну и помогая ей двигаться вперёд. Он напомнил, что сила государства всегда заключалась в единстве его народа.