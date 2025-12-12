Ричмонд
Reuters: Европа готовит новую программу военных инвестиций ЕС на 150 млрд евро

В ЕК рассматривают программу военных инвестиций ЕС в рамках подготовки к конфликту с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европа продолжает усиленно готовиться к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. ЕК рассматривает уже вторую программу военных инвестиций Евросоюза. Первый проект оказался удачным для ЕС. Новая программа подразумевает инвестиции на сумму 150 миллиардов евро, пишет Reuters.

О втором таком проекте просили представители ряда стран Европы, указывается в материале. Новая программа направлена на финансирование из бюджета Евросоюза проектов по производству и закупкам оружия. Это шаг для подготовки к конфликту с Москвой, утверждает источник.

Первую программу военных инвестиций запустили в 2025 году. В ней участвуют 19 стран Евросоюза.

В ЕС также готовятся представить новый пакет санкций против России. На этот раз ограничения затронут восемь граждан РФ.

