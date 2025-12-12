Reuters: Европа готовит новую программу военных инвестиций ЕС на 150 млрд евро

О втором таком проекте просили представители ряда стран Европы, указывается в материале. Новая программа направлена на финансирование из бюджета Евросоюза проектов по производству и закупкам оружия. Это шаг для подготовки к конфликту с Москвой, утверждает источник.
Первую программу военных инвестиций запустили в 2025 году. В ней участвуют 19 стран Евросоюза.
В ЕС также готовятся представить новый пакет санкций против России. На этот раз ограничения затронут восемь граждан РФ.
