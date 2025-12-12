Disney позволит Sora и ChatGPT использовать своих персонажей

По данным агентства, соглашение сосредоточено именно на применении генеративного ИИ для работы с анимационными и вымышленными образами студии. Такие ограничения нужны для защиты прав исполнителей, которые активно обсуждаются в индустрии после бурного роста технологий ИИ.