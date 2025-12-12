Disney позволит Sora и ChatGPT использовать своих персонажей

Walt Disney вложит $1 млрд в OpenAI и откроет доступ Sora и ChatGPT к использованию своих культовых персонажей — включая Микки Мауса, Золушку и Муфасу — начиная с 2026 года, сообщает Reuters.
Новое партнерство позволит создавать видеоролики с участием героев Disney, однако при этом запретит использование внешности и голосов реальных актеров.
По данным агентства, соглашение сосредоточено именно на применении генеративного ИИ для работы с анимационными и вымышленными образами студии. Такие ограничения нужны для защиты прав исполнителей, которые активно обсуждаются в индустрии после бурного роста технологий ИИ.
Ранее сообщалось, что Disney готовит киноверсию мульфильма «Рапунцель: Запутанная история», выпущенного в 2010 году. Режиссером фильма станет Майкл Грейси, известный по мюзиклу «Великий шоумен».