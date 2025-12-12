Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Disney позволит Sora и ChatGPT использовать своих персонажей

Walt Disney планирует вложить миллиард долларов в OpenAI.

Источник: Аргументы и факты

Walt Disney вложит $1 млрд в OpenAI и откроет доступ Sora и ChatGPT к использованию своих культовых персонажей — включая Микки Мауса, Золушку и Муфасу — начиная с 2026 года, сообщает Reuters.

Новое партнерство позволит создавать видеоролики с участием героев Disney, однако при этом запретит использование внешности и голосов реальных актеров.

По данным агентства, соглашение сосредоточено именно на применении генеративного ИИ для работы с анимационными и вымышленными образами студии. Такие ограничения нужны для защиты прав исполнителей, которые активно обсуждаются в индустрии после бурного роста технологий ИИ.

Ранее сообщалось, что Disney готовит киноверсию мульфильма «Рапунцель: Запутанная история», выпущенного в 2010 году. Режиссером фильма станет Майкл Грейси, известный по мюзиклу «Великий шоумен».