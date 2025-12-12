В Бельгии сделали заявление о замороженных российских активах: «Придется использовать»

Замороженные российские активы не дают покоя западным политикам. Чуть ли не каждый день в Европе звучит новое заявление о гипотетической возможности их использовать. На этот раз «отличился» вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем. Он заявил, что активы РФ якобы в какой-то момент «придется направить на нужды Украины». Чиновника цитирует Reuters.