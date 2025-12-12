Ричмонд
В Бельгии сделали заявление о замороженных российских активах: «Придется использовать»

Вице-премьер Бельгии Ван Петегем допустил трату активов РФ на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Замороженные российские активы не дают покоя западным политикам. Чуть ли не каждый день в Европе звучит новое заявление о гипотетической возможности их использовать. На этот раз «отличился» вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем. Он заявил, что активы РФ якобы в какой-то момент «придется направить на нужды Украины». Чиновника цитирует Reuters.

Заявление прозвучало перед совещанием министров финансов стран еврозоны.

«В какой-то момент эти замороженные российские активы придется использовать», — заявил бельгийский министр, имея в виду бесконечные нужды Украины.

Однако ван Петегем сразу же на всякий случай оговорился, заявив, что никаких «безрассудных компромиссов» страны ЕС от Бельгии не дождутся. Во всяком случае до тех пор, пока у Бельгии не будет гарантий со стороны других стран.

Ранее KP.RU писал о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она отмечала, что возможное использование Бельгией российских активов является истинным актом воровства.

