В Иркутске прошел митинг в честь годовщины боевых действий на Северном Кавказе

В Иркутске прошел митинг в честь годовщины начала боевых действий на Северном Кавказе. 11 декабря 1994 года российские войска вошли на эту территорию для установления «конституционного порядка». Эта операция известна как «Первая Чеченская война». Как сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в мероприятии участвовали представители законодательной и исполнительной власти региона и города, ветераны боевых действий и члены семей, погибших защитников Отечества.
— В конце 1990-х — начале 2000-х наши земляки пожертвовали собой ради спасения женщин, детей и стариков. Они боролись с терроризмом — с доблестью, мужеством, стойкостью, которые всегда отличали сибиряков. Сегодня их дело наши иркутяне продолжают в зоне СВО, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Восстановленный в этом году памятник «Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга» чтит боевые заслуги земляков перед Родиной. На одной из гранитных стел — тематический барельеф. Отец в скульптуре «Дед, Отец, Сын» олицетворяет участников Чеченских кампаний.