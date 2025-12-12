В Иркутске прошел митинг в честь годовщины боевых действий на Северном Кавказе

В Иркутске прошел митинг в честь годовщины начала боевых действий на Северном Кавказе. 11 декабря 1994 года российские войска вошли на эту территорию для установления «конституционного порядка». Эта операция известна как «Первая Чеченская война». Как сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в мероприятии участвовали представители законодательной и исполнительной власти региона и города, ветераны боевых действий и члены семей, погибших защитников Отечества.