Российские военные продвигаются в городе Гуляйполе Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры сравнили действия военнослужащих с освобождением Красноармейска в ДНР (украинское название — Покровск).
«Армия России продвигается в Гуляйполе. Российские войска действуют малыми группами и просачиваются в город так, как это было в Покровске», — говорится в сообщении.
По информации военкоров, фиксируются продвижения групп военных РФ в застройку в центральной части населённого пункта «южнее реки Янчур». Площадь продвижения составляет около двух квадратных километров.
Кроме того, по данным военкоров, военнослужащие РФ ликвидируют технику Североатлантического альянса в городе Гуляйполе Запорожской области.
Напомним, в начале декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике, в также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что населённый пункт Гуляйполе, подъездные пути к нему и прилегающие территории полностью находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки войск «Восток».