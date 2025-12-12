«Сохраните шанс на материнство»: гинекологи Владивостока осуществили мечту пациентки

Врачи гинекологического отделения Владивостокской клинической больницы № 1 провели уникальную органосохраняющую операцию. Пациентке удалили миому размером с 12-недельную беременность, сохранив возможность иметь детей, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«Мы выполнили миомэктомию лапароскопическим методом, удалили крупный миоматозный узел. Это всегда сложно, особенно когда долгое время не проводилось серьёзного лечения, и миома продолжала расти. Но главное — мы смогли выполнить просьбу пациентки и сохранить её репродуктивную функцию», — приводит пресс-служба слова врача-гинеколога Умиды Хамроевой.
Решение о проведении щадящего, но технически сложного вмешательства было принято на внутреннем консилиуме под руководством заведующей отделением Инессы Стужиной. Медики оценили состояние пациентки, которая почти год жила с сильными болями и кровотечениями, и возможности больницы, оснащенной современным оборудованием.
Операцию выполнили хирурги Инесса Стужина и Умида Хамроева. Лапароскопический метод позволил минимизировать травматичность процедуры и ускорить последующее восстановление.
Сейчас 36-летняя женщина готовится к выписке. Врачи отмечают положительную динамику и уверены, что теперь ничто не помешает ей осуществить свою главную мечту — стать матерью.
