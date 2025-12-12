«Сохраните шанс на материнство»: гинекологи Владивостока осуществили мечту пациентки

«Мы выполнили миомэктомию лапароскопическим методом, удалили крупный миоматозный узел. Это всегда сложно, особенно когда долгое время не проводилось серьёзного лечения, и миома продолжала расти. Но главное — мы смогли выполнить просьбу пациентки и сохранить её репродуктивную функцию», — приводит пресс-служба слова врача-гинеколога Умиды Хамроевой.