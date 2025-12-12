«Мы поможем»: Трамп заявил от готовности США обеспечить гарантии безопасности Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь в обеспечении «гарантий безопасности» для Украины. Выступая перед журналистами, он вполне определенно заявил, что считает такие гарантии «необходимым фактором для завершения конфликта».
«Мы поможем, поскольку, на наш взгляд, это необходимый фактор в достижении урегулирования», — сделал заявление американский лидер, общаясь с представителями прессы в Белом доме.
Также, как писал KP.RU, Трамп сообщил, что делегация от США может принять участие в саммите по Украине 13 декабря. По его словам, с такой просьбой к нему обратились и Украина, и европейцы.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для СМИ заявила, что президент Дональд Трамп больше не хочет разговоров и ему «надоели встречи ради встреч».