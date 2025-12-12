В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается массовое расторжение контрактов среди иностранных наемников. Причиной ухода стала паника, вызванная слухами о грядущих переменах в их статусе. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
— Иностранные наемники бегут из ВСУ, — рассказали собеседник РИА Новости.
Источник сообщил, что украинский ресурс Deep State, который связан с ГУР Украины, пишет о планах командования ВСУ ликвидировать иностранные легионы в составе сухопутных войск. Планируется, что личный состав этих подразделений будет переброшен в штурмовые войска.
Именно эти слухи, по утверждению источника, спровоцировали волну отказов от дальнейшего участия в боевых действиях. В Deep State якобы пообщались с бойцами иностранного легиона, которые подтвердили свое намерение покинуть службу.
До этого сообщалось, что солдаты ВСУ расстреляли в Купянске семерых сослуживцев за дезертирство. Украинские бойцы отказались идти в бой против армии ВС РФ. Помимо этого, стало известно, что на Украине в октябре текущего года был установлен новый рекорд по дезертирству в армии: из ВСУ сбежали 21 602 человека.