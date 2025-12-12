Ричмонд
Собянин: система ПВО ликвидировала БПЛА, летевший на Москву

Военные уничтожили беспилотник ВСУ, летевший на российскую столицу, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на месте падения обломков работают специалисты.

Российские военные ликвидировали очередной беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, летевший на российскую столицу, проинформировал Сергей Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что на месте падения работают специалисты.

«Силами ПВО Минобороны ликвидирован БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Telegram.

Напомним, в ночь на четверг российские ПВО уничтожили свыше 30 беспилотников ВСУ, летевших на российскую столицу. Днём были нейтрализованы ещё несколько украинских БПЛА.

По данным Минобороны РФ, накануне вечером в период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО ликвидировали 17 беспилотников ВСУ самолётного типа над российскими регионами.

В МО уточнили, что 15 беспилотных летательных аппаратов нейтрализовали над территорией Брянской области, ещё два — над территорией Ростовской области.

В ведомстве сообщали, что вечером в четверг в период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 37 беспилотников ВСУ самолётного типа над регионами Российской Федерации.

Ранее Собянин заявил, что на подлёте к Москве ликвидировали 38-й и 39-й беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины за сутки.

