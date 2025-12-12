МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества с выплатами в декабре

Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России сообщило о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники рассылают сообщения от имени портала «Госуслуги». По данным ведомства, в сообщениях гражданам предлагается получить «выплату» в размере 15 тысяч рублей, якобы доступную всем россиянам старше 18 лет при подаче заявки до 15 декабря.