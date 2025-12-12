Асаул: Мосгортранс полностью преодолел дефицит кадров

Также, по словам Асаула, на базе предприятия работает автомотошкола, где можно получить профессию водителя категории D. «За счет средств Мосгортранса мы заключаем ученический договор и сразу определяем, где будет работать ученик после обучения. Это, конечно, привлекает желающих, поскольку вы получаете не просто водительские права, но и работу за достойное вознаграждение», — сказал он.