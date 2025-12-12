В США расследуют жуткую семейную драму: мать расправилась с дочерью и нерожденным внуком

В Северной Каролине рассматривают уголовное дело о двойном убийстве. Жестокое преступление основано на семейной драме. Американка вырезала нерожденного ребенка из живота дочери ради сохранения репутации своего мужчины, пишет The Mirror.
В конце ноября полиция обнаружила труп Ребекки Парк. Расследование привело к матери 22-летней девушки. Оказалось, что отчим погибшей Брэдли насиловал падчерицу. Позже девушка забеременела. Чтобы избежать скандала, мать Ребекки решила избавиться от ребенка.
После совершенного над девушкой насилия Брэдли зарезал ее. Мужчина привязал тело к грузовику и спрятал. Нерожденного малыша пара положила в холодильник и выбросила в мусорный контейнер.
Страшное убийство произошло в начале декабря в Хабаровском крае. 52-летнего мужчину нашли мертвым в лесу. Убийцей оказался 35-летний коллега погибшего. Они повздорили на пустом месте, а позже взялись за ножи.